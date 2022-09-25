Олег Знарок: «Кагарлицкий не сел в запас. Есть ротация, которую мы применяем, когда видим, что игрок подустал или есть микротравма»

Олег Знарок подвел итоги матча с «Трактором» (3:2).

– После матча со «Спартаком» вы назвали второй период провальным, сегодня тоже он не удался. Это совпадение?

– Сегодня не сильно провальным он был, но все-таки были моменты, в которых нас немножко поджали.

– Ротация в составе обусловлена спортивными причинами?

– Не только спортивными, кому-то нужно было и отдохнуть сегодня. Народу у нас все меньше и меньше, но еще есть возможность использовать свежие силы.

– В плане скорости был почти лучший первый период в сезоне.

– Да, было хорошее начало, хорошие скорости и в первом периоде, и в третьем.

– После игры со «Спартаком» вы очень долго не выходили с арены. Были дополнительные разговоры с игроками?

– С игроками нет, между собой разговаривали.

– был игроком первого звена, а сейчас сел в запас, вы недовольны его игрой?

– Он игрок нашей команды, и он не сел в запас, туда никто не садится. Есть ротация, которую мы применяем, когда видим, что игрок подустал или есть микротравма. У нас ведь должны быть свежие и здоровые игроки.

– и тоже подходят под ротацию?

– Все подходят под ротацию, – сказал главный тренер .

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