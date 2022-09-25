Олег Знарок: «Кагарлицкий не сел в запас. Есть ротация, которую мы применяем, когда видим, что игрок подустал или есть микротравма»

Теги Ак Барс Трактор Дмитрий Кагарлицкий Вячеслав Войнов Олег Знарок КХЛ Вадим Шипачев Хоккей

Олег Знарок подвел итоги матча с «Трактором» (3:2).

– После матча со «Спартаком» вы назвали второй период провальным, сегодня тоже он не удался. Это совпадение?

– Сегодня не сильно провальным он был, но все-таки были моменты, в которых нас немножко поджали.

– Ротация в составе обусловлена спортивными причинами?

– Не только спортивными, кому-то нужно было и отдохнуть сегодня. Народу у нас все меньше и меньше, но еще есть возможность использовать свежие силы.

– В плане скорости был почти лучший первый период в сезоне.

– Да, было хорошее начало, хорошие скорости и в первом периоде, и в третьем.

– После игры со «Спартаком» вы очень долго не выходили с арены. Были дополнительные разговоры с игроками?

– С игроками нет, между собой разговаривали.

– Дмитрий Кагарлицкий был игроком первого звена, а сейчас сел в запас, вы недовольны его игрой?

– Он игрок нашей команды, и он не сел в запас, туда никто не садится. Есть ротация, которую мы применяем, когда видим, что игрок подустал или есть микротравма. У нас ведь должны быть свежие и здоровые игроки.

Вадим Шипачев и Вячеслав Войнов тоже подходят под ротацию?

– Все подходят под ротацию, – сказал главный тренер «Ак Барса».

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