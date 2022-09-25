Войнов о голе в большинстве: «Старались меньше на эту тему разговаривать. Удача улыбнулась – будем стараться ее удержать»

подвел итоги матча с «Трактором» (3:2).

– Матч в очередной раз сложился тяжело, пока у нас ни одного легкого матча не было. В этой игре удача немножко улыбнулась нам, заработало большинство. За счет работы будем цепляться за удачу, надеюсь, она нас не покинет.

– Второй период снова команде не удался. Это стечение обстоятельств?

– Есть игровое задание, но, к сожалению, во втором периоде уже вторую игру подряд не получается его выполнить.

– Долгожданное реализованное большинство получилось благодаря вашему броску. Как вы видели эпизод?

– Да никак не видел, на самом деле мы старались меньше на эту тему разговаривать. Отрабатывали на тренировках новые варианты, обсуждали именно там, старались выдохнуть, потому что давление на нас идет огромное. Удача улыбнулась – будем стараться ее удержать.

– Для вас это была первая шайба за «Ак Барс».

– Считаю, это была командная шайба, гол произошел благодаря общей работе, – сказал защитник «Ак Барса».

«Ак Барс» прорвало: забросили в большинстве с 34-й (!) попытки и прихлопнули «Трактор»