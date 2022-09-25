Анвар Гатиятулин: «Трактор» работает над тем, чтобы в атаке угроза исходила и от нападающих, и от защитников»

поделился мыслями после матча против (2:3).

− Потребовалось время, чтобы войти в игру. В первом периоде скованно сыграли, соперник поддавил. В перерыве это поправили, указали на те моменты, в которых следует прибавить.

Неплохо провели второй период, повели в счете. В третьем ненужные удаления случились, соперник ими воспользовался. По самоотдаче к ребятам нет претензий, по содержанию – нужно поработать над игровой дисциплиной.

− Когда в состав вернется ?

− Он занимается по индивидуальной программе. Ждем момента, когда он будет готов. Следующий матч точно нет.

− Раньше «Трактор» считался одной из лучших команд лиги по игре в меньшинстве. Почему сейчас ситуация иная?

− Меньше шансов нужно давать сопернику. Команда у нас поменялась: те ребята, кто в прошлом сезоне играл другую роль, сейчас на них выпала эта. Надо быть увереннее, не бояться играть и все будет нормально.

− доигрывал матч на уколах или у него нормальное состояние?

− Сейчас уточним у доктора. Есть повреждение, но он самоотверженно вернулся на лед.

− Как себя чувствует Роман Манухов?

− Хоккей – это единоборства. Игру доиграл, посмотрим, завтра у нас есть день на восстановление.

− Может быть, «Трактор» сегодня наиграл на ничью?

− Конечно, нам хотелось бы побеждать как можно чаще. Сегодня был хороший матч по содержанию. Нужно быть аккуратнее, не давать поводов ломать игру такими удалениями.

Работаем над тем, чтобы в атаке угроза исходила и от нападающих, и от защитников. Сегодня отмечу игру наших нападающих под воротами, – сказал главный тренер .