Анвар Гатиятулин: «Трактор» работает над тем, чтобы в атаке угроза исходила и от нападающих, и от защитников»

Анвар Гатиятулин поделился мыслями после матча против «Ак Барса» (2:3).
− Потребовалось время, чтобы войти в игру. В первом периоде скованно сыграли, соперник поддавил. В перерыве это поправили, указали на те моменты, в которых следует прибавить.
Неплохо провели второй период, повели в счете. В третьем ненужные удаления случились, соперник ими воспользовался. По самоотдаче к ребятам нет претензий, по содержанию – нужно поработать над игровой дисциплиной.
− Когда в состав вернется Эндрю Хэммонд?
− Он занимается по индивидуальной программе. Ждем момента, когда он будет готов. Следующий матч точно нет.
− Раньше «Трактор» считался одной из лучших команд лиги по игре в меньшинстве. Почему сейчас ситуация иная?
− Меньше шансов нужно давать сопернику. Команда у нас поменялась: те ребята, кто в прошлом сезоне играл другую роль, сейчас на них выпала эта. Надо быть увереннее, не бояться играть и все будет нормально.
− Альберт Яруллин доигрывал матч на уколах или у него нормальное состояние?
− Сейчас уточним у доктора. Есть повреждение, но он самоотверженно вернулся на лед.
− Как себя чувствует Роман Манухов?
− Хоккей – это единоборства. Игру доиграл, посмотрим, завтра у нас есть день на восстановление.
− Может быть, «Трактор» сегодня наиграл на ничью?
− Конечно, нам хотелось бы побеждать как можно чаще. Сегодня был хороший матч по содержанию. Нужно быть аккуратнее, не давать поводов ломать игру такими удалениями.
Работаем над тем, чтобы в атаке угроза исходила и от нападающих, и от защитников. Сегодня отмечу игру наших нападающих под воротами, – сказал главный тренер «Трактора».