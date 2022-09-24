Роман Ротенберг: «Назовете хоть одну команду, выигравшую все матчи сезона в хоккее или футболе? Таких нет. В советское время был ЦСКА – мы стремимся к этому»

ответил на вопросы после поражения от московского «Динамо» (1:2 Б).

– Почему не освежили состав после игры в Мытищах? Вам связывает руки большое количество травмированных?

– Мы не разглашаем нашу внутреннюю кухню. Если бы была возможность полностью освежить состав – наверное, мы бы освежили. Вопрос не в этом.

У нас энергозатратная система, мы играем активно и агрессивно. Играем в давление на каждом участке площадки. Надо больше забивать. У нас сегодня было достаточно голевых моментов. В этом смысле ничего страшного не произошло. Будем работать над тем, чтобы больше забивать.

Мы еще не проиграли ни одного матча в основное время или в овертайме. Считаем, что мы на правильном пути. Буллиты – да.

Наверное, если бы мы пробили еще раз теми же исполнителями – они бы забили. Много разных нюансов – лед одинаковый для всех, но соперник бросал, а мы пытались идти в обводку. Вот и вся разница.

Учтем эти моменты на будущее. Хотя в плей-офф не будет буллитов. Нам важно улучшать систему игры «пять на пять». Пропустили в меньшинстве – надо улучшать. Не забили в большинстве – надо улучшать.

– У Жафярова до перехода в СКА было десять нереализованных буллитов из десяти. В Петербурге тоже две попытки «в молоко». Почему вы его выпускаете на послематчевые серии?

– Он лидер команды. В своей карьере он реализовал много буллитов. А кого вы предлагаете выпускать? Сегодня не забил – в следующий раз забьет. Это игра, в которой много факторов. Нужно поумнее – когда-то бросить, когда-то обыграть.

Впереди долгий путь – 58 игр. Самая важная – следующая. Работаем дальше. У нас есть резервы. Если надо, батарейки поменяем, поставим новые.

Идет планирование, совместная работа с командой, с тренерским штабом. В раздевалке после игры был хороший разговор. Уверен, будет хорошая реакция.

Вернемся еще лучше. Назовете хоть одну команду, которая выиграла все матчи сезона в хоккее или в футболе? Таких нет. В советское время был , но это было давно. Мы стремимся к этому. Мы максималисты, – заявил главный тренер СКА.