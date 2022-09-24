Умер восьмикратный чемпион СССР в составе ЦСКА Валентин Сенюшкин

Скончался восьмикратный чемпион СССР по хоккею Валентин Сенюшкин.

«В возрасте 85 лет ушел из жизни прославленный армейский нападающий, восьмикратный чемпион СССР, обладатель Кубка СССР Валентин Григорьевич Сенюшкин.

Сенюшкин провел 340 матчей, забил 125 голов. В 1961-1962 Сенюшкин входил в список 33 лучших хоккеистов сезона. Выступал за молодежную, I и II сборные CССР.

С 1968 перешел на тренерскую работу, в 1972-1974 готовил «Легию» (Варшава). Затем стал преподавать в военной академии.

О дате и месте проведения прощания с Валентином Григорьевичем будет сообщено позднее.

Хоккейный клуб ЦСКА скорбит вместе с болельщиками и близкими прославленного хоккеиста», – говорится на сайте .