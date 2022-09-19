Жамнов о «Торпедо»: «То, что Ларионов работал с молодежной сборной, дает свои плоды. Он знает молодежь, доверяет ей»

поделился мыслями об игре под руководством .

– Не могу не спросить про «Торпедо», которое под руководством Игоря Ларионова показывает яркую игру в атаке. Ощущается ли его доверие к молодежи? И возможно, вам было бы интересно посмотреть на матчи нижегородцев?

– Я видел игру «Торпедо» с «Металлургом». Вживую и по телевизору смотреть матчи – разные вещи, но видно, что команда показывает открытый хоккей, и надеюсь, она так же будет двигаться в этом направлении.

То, что Игорь Ларионов работал с молодежной сборной, дает свои плоды. Он знает молодежь, доверяет ей. Надеюсь, что у него все получится, желаю ему только побед и удачи, – сказал главный тренер сборной России.