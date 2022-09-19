Жамнов о тренерской практике: «Может, еще встану на какой-нибудь мостик. Пока мне работы хватает, а там посмотрим»

Алексей Жамнов высказался о работе тренером.
– Нет ли у вас ощущения, что вам не хватает тренерской практики, не беспокоит ли это вас?
– Я все время со «Спартаком» по большому счету, ездил в Пересвет, смотрел летние тренировочные сборы. Поэтому мне работы хватает пока, а там посмотрим.
Никто не знает заранее, как дальше жизнь сложится. Может, еще и встану на какой-нибудь мостик.
– Это с учетом, что обычно в октябре происходят первые тренерские отставки. То есть если к вам поступят предложения, то готовы ли вы их рассмотреть?
– Посмотрим, – сказал главный тренер сборной России и советник председателя Наблюдательного совета «Спартака».