Жамнов о тренерской практике: «Может, еще встану на какой-нибудь мостик. Пока мне работы хватает, а там посмотрим»

Теги Спартак Сборная России по хоккею Алексей Жамнов КХЛ ТАСС Хоккей

Алексей Жамнов высказался о работе тренером.

– Нет ли у вас ощущения, что вам не хватает тренерской практики, не беспокоит ли это вас?

– Я все время со «Спартаком» по большому счету, ездил в Пересвет, смотрел летние тренировочные сборы. Поэтому мне работы хватает пока, а там посмотрим.

Никто не знает заранее, как дальше жизнь сложится. Может, еще и встану на какой-нибудь мостик.

– Это с учетом, что обычно в октябре происходят первые тренерские отставки. То есть если к вам поступят предложения, то готовы ли вы их рассмотреть?

– Посмотрим, – сказал главный тренер сборной России и советник председателя Наблюдательного совета «Спартака».

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