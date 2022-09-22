Давыдов о Жамнове, Ковальчуке и Гончаре: «Смогут быть полезными сборной, только если получат практику в КХЛ. Иначе это профанация»

высказался о штабе сборной России.

– Наверное, нашим хоккейным властям могут не понравиться мои слова, но я все-таки скажу. Чемпионаты мира, Кубки мира, Олимпиады – это очень серьезные соревнования, в наших традициях – тщательная подготовка к ним. А сейчас все идет как-то с бухты-барахты.

На последней Олимпиаде мы рискнули и дали шанс поруководить совсем неопытным людям – Жамнову, Ковальчуку, Гончару. Ребята в Пекине набили шишек, игры мы не увидели, результат – серебро – скорее был. Ладно, помучились, пережили.

Но я думал, что Жамнов и компания зацепятся за этот шанс, у них загорятся глаза, они начнут серьезную работу. Тренерского опыта у этих ребят – с гулькин нос, так получайте практику в КХЛ, учитесь, растите! И что мы видим?

– Что?

– Никаких горящих глаз! Жамнов, наш, динамовский, человек, пропал, в «Спартаке» его не видно. Ковальчук, я так понимаю, в отъезде. Гончар, еще один динамовец, тоже где-то за океаном, отказался от шанса живьем поработать в «Тракторе», но вроде бы предложил Челябинску свои услуги по компьютеру. Смешно...

Знаете, у нашей страны особые хоккейные традиции, прежде всего тренерские. Работать в нашей национальной сборной – огромная честь. И мне кажется, наша молодежь это не совсем поняла.

– Что ей предложите?

– Мое мнение: тот же Жамнов должен встать на лавку в «Спартаке». Ковальчук, завоевавший Кубок Гагарина в «Авангарде», мог бы проявить себя в Омске менеджером этого клуба. Гончару, считаю, нужно забыть о своем компьютере и лететь в родной Челябинск спасать «Трактор». Ну и так далее.

Только если эти ребята найдут работу в и получат практику, они смогут остаться в сборной и быть ей полезными. Иначе это профанация.

Считаю, что нам нужно просыпаться и определяться с подготовкой. Будет нелепо и обидно, если нас все-таки пригласят на Кубок мира, а мы окажемся не готовы, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.