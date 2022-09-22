Давыдов о Жамнове, Ковальчуке и Гончаре: «Смогут быть полезными сборной, только если получат практику в КХЛ. Иначе это профанация»

Виталий Давыдов высказался о штабе сборной России.
– Наверное, нашим хоккейным властям могут не понравиться мои слова, но я все-таки скажу. Чемпионаты мира, Кубки мира, Олимпиады – это очень серьезные соревнования, в наших традициях – тщательная подготовка к ним. А сейчас все идет как-то с бухты-барахты.
На последней Олимпиаде мы рискнули и дали шанс поруководить совсем неопытным людям – Жамнову, Ковальчуку, Гончару. Ребята в Пекине набили шишек, игры мы не увидели, результат – серебро – скорее был. Ладно, помучились, пережили.
Но я думал, что Жамнов и компания зацепятся за этот шанс, у них загорятся глаза, они начнут серьезную работу. Тренерского опыта у этих ребят – с гулькин нос, так получайте практику в КХЛ, учитесь, растите! И что мы видим?
– Что?
– Никаких горящих глаз! Жамнов, наш, динамовский, человек, пропал, в «Спартаке» его не видно. Ковальчук, я так понимаю, в отъезде. Гончар, еще один динамовец, тоже где-то за океаном, отказался от шанса живьем поработать в «Тракторе», но вроде бы предложил Челябинску свои услуги по компьютеру. Смешно...
Знаете, у нашей страны особые хоккейные традиции, прежде всего тренерские. Работать в нашей национальной сборной – огромная честь. И мне кажется, наша молодежь это не совсем поняла.
– Что ей предложите?
– Мое мнение: тот же Жамнов должен встать на лавку в «Спартаке». Ковальчук, завоевавший Кубок Гагарина в «Авангарде», мог бы проявить себя в Омске менеджером этого клуба. Гончару, считаю, нужно забыть о своем компьютере и лететь в родной Челябинск спасать «Трактор». Ну и так далее.
Только если эти ребята найдут работу в КХЛ и получат практику, они смогут остаться в сборной и быть ей полезными. Иначе это профанация.
Считаю, что нам нужно просыпаться и определяться с подготовкой. Будет нелепо и обидно, если нас все-таки пригласят на Кубок мира, а мы окажемся не готовы, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.