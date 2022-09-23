Малкин о трио с Кросби и Летангом: «Для «Питтсбурга» хорошо, что мы остались вместе. Мы все еще голодны и хотим побеждать»

высказался о важности сохранения их трио с и .

Россиянин и Летанг могли стать неограниченно свободными агентами. Крис в итоге подписал новый контракт с «Питтсбургом» на 6 лет, Евгений – на 4 года. Средняя зарплата каждого – по 6,1 миллиона долларов.

Следующий сезон станет для Кросби, Малкина и Летанга 17-м в качестве одноклубников. Трехкратные обладатели Кубка Стэнли улучшат свой рекорд для таких трио в истории НХЛ.

«Для команды и для клуба хорошо, что мы остались вместе, потому что, я думаю, такое впервые в истории . Мы все еще голодны, еще хотим побеждать.

Парни пишут мне. Мы пишем друг другу каждый день последние пару месяцев. Мы поддерживаем друг друга, стараемся сохранять позитивный настрой – и это работает.

Кросби и Летанг – вероятно, два моих лучших друга в команде за последние 16 лет. Они отличные ребята. В любое время, когда бы ни возникла какая-либо проблема, они всегда поддерживают меня», – сказал Малкин.