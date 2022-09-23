Малкин о лидерской группе «Питтсбурга»: «Мы не ветераны. Мы еще молодые. Возраст ничего не значит»

высказался о возрасте лидеров «Питтсбурга».

36-летний форвард остался в команде, подписав новый контракт на 4 года и 24,4 миллиона долларов. Ранее новое соглашение подписал и 35-летний защитник .

Капитаном команды является 35-летний , в составе остался 37-летний форвард , а 34-летний защитник пополнил его в результате обмена из «Монреаля».

«Мы не ветераны. Мы еще молодые (со смехом). В моем понимании, возраст ничего не значит. Есть большой опыт – вот это важно.

У нас есть молодые ребята, и мы стараемся им помогать. Быть лидерами», – сказал Малкин.

«Питтсбург» – самый возрастной клуб НХЛ на сегодня (30 лет в среднем). «Вашингтон» – 2-й, «Тампа» – 3-я (CapFriendly)