Кросби сказал, что не обсуждал контракты Малкина и Летанга с руководством «Питтсбурга»: «И так ясно, как я отношусь к этим парням»

сказал, что не обсуждал контракты Малкина и Летанга с руководством «Питтсбурга».

Оба игрока могли стать неограниченно свободными агентами.

в итоге подписал новый контракт на 6 лет, – на 4 года. Средняя зарплата каждого – по 6,1 миллиона долларов.

«Было и так понятно, что я чувствовал. Было незачем заявлять об этом.

Думаю, что и так ясно, как я отношусь к этим парням», – сказал капитан «Питтсбурга».

Следующий сезон станет для Кросби, Малкина и Летанга 17-м в качестве одноклубников. Трехкратные обладатели Кубка Стэнли улучшат свой рекорд для таких трио в истории .

Кросби сыграл большую роль в том, что Малкин и «Питтсбург» продолжили переговоры (Джош Йохе)