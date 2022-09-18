Кросби сказал, что не обсуждал контракты Малкина и Летанга с руководством «Питтсбурга»: «И так ясно, как я отношусь к этим парням»

Сидни Кросби сказал, что не обсуждал контракты Малкина и Летанга с руководством «Питтсбурга».
Оба игрока могли стать неограниченно свободными агентами.
Крис Летанг в итоге подписал новый контракт на 6 лет, Евгений Малкин – на 4 года. Средняя зарплата каждого – по 6,1 миллиона долларов.
«Было и так понятно, что я чувствовал. Было незачем заявлять об этом.
Думаю, что и так ясно, как я отношусь к этим парням», – сказал капитан «Питтсбурга».
Следующий сезон станет для Кросби, Малкина и Летанга 17-м в качестве одноклубников. Трехкратные обладатели Кубка Стэнли улучшат свой рекорд для таких трио в истории НХЛ.
Кросби сыграл большую роль в том, что Малкин и «Питтсбург» продолжили переговоры (Джош Йохе)