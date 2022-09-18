Кросби сказал, что не обсуждал контракты Малкина и Летанга с руководством «Питтсбурга»: «И так ясно, как я отношусь к этим парням»

Теги Питтсбург Крис Летанг Евгений Малкин Сидни Кросби Брайан Бурк НХЛ Рон Хекстолл Хоккей

Сидни Кросби сказал, что не обсуждал контракты Малкина и Летанга с руководством «Питтсбурга». 

Оба игрока могли стать неограниченно свободными агентами.

Крис Летанг в итоге подписал новый контракт на 6 лет, Евгений Малкин – на 4 года. Средняя зарплата каждого – по 6,1 миллиона долларов.

«Было и так понятно, что я чувствовал. Было незачем заявлять об этом.

Думаю, что и так ясно, как я отношусь к этим парням», – сказал капитан «Питтсбурга». 

Следующий сезон станет для Кросби, Малкина и Летанга 17-м в качестве одноклубников. Трехкратные обладатели Кубка Стэнли улучшат свой рекорд для таких трио в истории НХЛ

Кросби сыграл большую роль в том, что Малкин и «Питтсбург» продолжили переговоры (Джош Йохе)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные