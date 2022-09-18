Кросби о новом контракте Малкина на флажке: «Я вспотел. День уже подходил к концу, была полная неопределенность. Это очень тяжело»

Сидни Кросби нервничал из-за возможного ухода Евгения Малкина из «Питтсбурга».
Россиянин подписал с клубом новый контракт на 4 года и 24,4 миллиона долларов в последний день перед открытием рынка свободных агентов.
«Я вспотел. Когда сроки поджимают, может произойти все, что угодно. День уже подходил к концу, была полная неопределенность.
Всегда хочется мыслить позитивно и быть оптимистом. Но так или иначе была вероятность, что ничего не выйдет. Неопределенность – это очень тяжело.
Уверен, что им с Летангом пришлось нелегко. И мне тоже. Даже думать не хотелось о том, что мы, возможно, провели последний матч вместе.
Но реальность такова, что это могло произойти. Здорово, что они снова с нами. Эта ситуация точно заставила меня попотеть», – сказал капитан «Пингвинс».
Следующий сезон станет для Кросби, Малкина и Летанга 17-м в качестве одноклубников. Они улучшат свой рекорд для таких трио в истории НХЛ.
Кросби сыграл большую роль в том, что Малкин и «Питтсбург» продолжили переговоры (Джош Йохе)