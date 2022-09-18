Кросби о новом контракте Малкина на флажке: «Я вспотел. День уже подходил к концу, была полная неопределенность. Это очень тяжело»

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Сидни Кросби нервничал из-за возможного ухода Евгения Малкина из «Питтсбурга»

Россиянин подписал с клубом новый контракт на 4 года и 24,4 миллиона долларов в последний день перед открытием рынка свободных агентов. 

«Я вспотел. Когда сроки поджимают, может произойти все, что угодно. День уже подходил к концу, была полная неопределенность. 

Всегда хочется мыслить позитивно и быть оптимистом. Но так или иначе была вероятность, что ничего не выйдет. Неопределенность – это очень тяжело.

Уверен, что им с Летангом пришлось нелегко. И мне тоже. Даже думать не хотелось о том, что мы, возможно, провели последний матч вместе.

Но реальность такова, что это могло произойти. Здорово, что они снова с нами. Эта ситуация точно заставила меня попотеть», – сказал капитан «Пингвинс». 

Следующий сезон станет для Кросби, Малкина и Летанга 17-м в качестве одноклубников. Они улучшат свой рекорд для таких трио в истории НХЛ. 

Кросби сыграл большую роль в том, что Малкин и «Питтсбург» продолжили переговоры (Джош Йохе)

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