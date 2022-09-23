Малкин о предложении Кросби и Летанга организовать ужин после подписания нового контракта: «Они сказали: «Начинай тратить деньги, много денег»

рассказал о реакции и на его новый контракт.

36-летний форвард подписал новое соглашение с «Питтсбургом» на 4 года и 24,4 миллиона долларов в последний день перед открытием рынка свободных агентов.

Россиянин сказал, что партнеры предложили ему устроить ужин.

«Они сказали: «Тебе нужно начать тратить деньги, много денег» (улыбается). Кросби хотел стейк. Тангер хотел суши. Я хотел «Макдональдс».

Я всегда говорю, что Питтсбург – это мой второй родной город. Мы все рады остаться здесь навсегда», – сказал Малкин.

Следующий сезон станет для Кросби, Малкина и Летанга 17-м в качестве партнеров по .

Трехкратные обладатели Кубка Стэнли обновят свой же рекорд НХЛ для таких трио.