Малкин о предложении Кросби и Летанга организовать ужин после подписания нового контракта: «Они сказали: «Начинай тратить деньги, много денег»

Теги Питтсбург Крис Летанг Евгений Малкин Сидни Кросби НХЛ деньги Питание Хоккей

Евгений Малкин рассказал о реакции Криса Летанга и Сидни Кросби на его новый контракт. 

36-летний форвард подписал новое соглашение с «Питтсбургом» на 4 года и 24,4 миллиона долларов в последний день перед открытием рынка свободных агентов. 

Россиянин сказал, что партнеры предложили ему устроить ужин. 

«Они сказали: «Тебе нужно начать тратить деньги, много денег» (улыбается). Кросби хотел стейк. Тангер хотел суши. Я хотел «Макдональдс».

Я всегда говорю, что Питтсбург – это мой второй родной город. Мы все рады остаться здесь навсегда», – сказал Малкин. 

Следующий сезон станет для Кросби, Малкина и Летанга 17-м в качестве партнеров по «Питтсбургу».

Трехкратные обладатели Кубка Стэнли обновят свой же рекорд НХЛ для таких трио. 

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