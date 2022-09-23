Малкин в шутку попытался уклониться от общения с прессой: «Сид же здесь. Хотите со мной поговорить? А я с вами не хочу!»

Теги Питтсбург Евгений Малкин Сидни Кросби НХЛ ахахаха Хоккей

Евгений Малкин в шутку попытался уклониться от общения с прессой. 

Когда форвард «Питтсбурга» в первый день тренировочного лагеря увидел в раздевалке журналистов, то посоветовал им обратиться к Сидни Кросби

«Сид же здесь. Хотите со мной поговорить? А я с вами не хочу!» – сказал Малкин и рассмеялся, после чего стал отвечать на вопросы. 

36-летний форвард подписал новое соглашение с «Питтсбургом» на 4 года и 24,4 миллиона долларов в последний день перед открытием рынка свободных агентов.

Малкин о предложении Кросби и Летанга организовать ужин после подписания нового контракта: «Они сказали: «Начинай тратить деньги, много денег»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные