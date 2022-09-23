Малкин в шутку попытался уклониться от общения с прессой: «Сид же здесь. Хотите со мной поговорить? А я с вами не хочу!»

в шутку попытался уклониться от общения с прессой.

Когда форвард в первый день тренировочного лагеря увидел в раздевалке журналистов, то посоветовал им обратиться к .

«Сид же здесь. Хотите со мной поговорить? А я с вами не хочу!» – сказал Малкин и рассмеялся, после чего стал отвечать на вопросы.

36-летний форвард подписал новое соглашение с «Питтсбургом» на 4 года и 24,4 миллиона долларов в последний день перед открытием рынка свободных агентов.

Малкин о предложении Кросби и Летанга организовать ужин после подписания нового контракта: «Они сказали: «Начинай тратить деньги, много денег»