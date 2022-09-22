Мартемьянов про 3:5 с «Автомобилистом»: «Сибирь» не очень начала. Вбрасывание – наша ахиллесова пята»

Главный тренер прокомментировал поражение от (3:5).

– Сегодня в очередной раз не очень начали. Два броска – два гола. Своего вратаря закрыли, надо броски блокировать. Скажу больше: еще два броска, уже после смены вратаря, тоже не блокировали, дошли до ворот.

По состоянию команды, по игре: парни молодцы, нашли в себе силы, шли до конца. Был момент, когда мы 6 на 5 начали играть, если бы у Тейлора прошла, он бы мог забить гол. Но как случилось – так случилось.

Я парням негативных слов не сказал, только слова поддержки выразил. Готовимся к выездной серии. У нас четыре сложнейших матча будет с серьезными переездами. Будем стараться брать очки там.

– Что скажете о плохой статистике по вбрасываниям?

– Беда. Один Бек все вбрасывания не закроет. Это надо центральным нападающим нашим самим разбираться в этом компоненте игры. Честно скажу: у нас это ахиллесова пята, и многие этим пользуются. Нам это пока не грозит. Есть тренинги. Каждый божий тренировочный день центральные нападающие остаются и тренируются. Но воз и ныне там, – сказал Мартемьянов.