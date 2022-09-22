Заварухин про 5:3 с «Сибирью»: «Тяжелая победа «Автомобилиста». Ненужное удаление переломило немножко игру»

Тренер прокомментировал победу над «Сибирью» (5:3).

– Тяжелая победа была у нас. До этого не было побед в гостях. Хорошее начало: два гола быстрых. Ненужное удаление переломило немножко результат, игру.

Далась она нам очень нелегко, мы знали, что здесь очень тяжело играть. Болельщики гнали команду соперника. Плюс то, что дорогая победа: есть травмированные игроки. Пожелаем выздоровления этим ребятам.

– У «Автомобилиста» плохое меньшинство?

– Довольно-таки много работаем над этим компонентом. Пока не приносит результат. Надеюсь, будет более понятно ребятам, как действовать. И факторы невезения есть. Надеюсь, переломим.

– У «Автомобилиста» в составе больше играющих, чем бойцов?

– У нас два звена, которые играют в хоккей. Даже полтора. Остальные должны выполнять черновую работу, именно играть в меньшинстве, ловить шайбу на себя. Дисбаланса не вижу.

– Что скажете о мотивации у Олега Ли?

– Наоборот, немножко закрепощен был, мне кажется. То, что забил гол и передачу – старался играть. А в начале игры закрепощен был, – сказал Заварухин.