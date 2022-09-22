Игроки «Сибири» на языке жестов пригласили болельщиков с нарушением слуха на матчи: «Получить эмоции от хоккея может каждый»

Игроки «Сибири» на языке жестов обратились к болельщикам.
Никита Шашков и Александр Шаров с помощью языка жестов пригласили людей с нарушением слуха на матчи клуба.
«26 сентября будет отмечаться международный день глухих. Поэтому мы решили пригласить на игру подопечных центра поддержки семей детей-инвалидов с нарушением слуха «Счастье слышать!»
А Никита Шашков и Александр Шаров показали, с какими проблемами сталкиваются глухие и слабослышащие люди. Давайте быть внимательнее друг к другу!» – говорится в сообщении «Сибири».
«Получить эмоции от хоккея может каждый. Хоккей объединяет», – сказал Шашков.