Игроки «Сибири» на языке жестов пригласили болельщиков с нарушением слуха на матчи: «Получить эмоции от хоккея может каждый»

Игроки на языке жестов обратились к болельщикам.

Никита Шашков и с помощью языка жестов пригласили людей с нарушением слуха на матчи клуба.

«26 сентября будет отмечаться международный день глухих. Поэтому мы решили пригласить на игру подопечных центра поддержки семей детей-инвалидов с нарушением слуха «Счастье слышать!»

А Никита Шашков и Александр Шаров показали, с какими проблемами сталкиваются глухие и слабослышащие люди. Давайте быть внимательнее друг к другу!» – говорится в сообщении «Сибири».

«Получить эмоции от хоккея может каждый. Хоккей объединяет», – сказал Шашков.