«Куньлунь»: «Ротенберг презентовал выездной матч в Череповце как поездку в Чикаго. Мы приглашаем вас на хоккей в Ванкувер»

«Куньлунь» анонсировал матч со СКА с отсылкой к словам Романа Ротенберга.

«Совсем недавно главный тренер СКА Роман Ротенберг презентовал выездной матч в Череповце как поездку в Чикаго. Это отсылка к прозвищу города Вологодской области, которое тот носил в 90-е именно в хоккейном контексте.

Не только лишь все оценили столь умелое владение хоккейным слогом в исполнении главного тренера СКА, и ведь напрасно!

Развивая эту мысль, сегодня мы приглашаем вас на хоккей в Ванкувер. Ведь мы не в Китае, но здесь, на «Арене Мытищи», если и встретишь иностранца – он наверняка будет из КНР, в крайнем случае – представителем ее хоккейной сборной. Все прямо как в Ванкувере.

Welcome to our land (Добро пожаловать на нашу землю – прим. Sports.ru), Роман Ротенберг», – написали в телеграм-канале .

«Куньлунь» сегодня сыграет со СКА, начало – в 19:00 по московскому времени.