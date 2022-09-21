Кожевников о поражении ЦСКА от «Куньлуня»: «Это недонастрой. Нужна ответственность, а не разгильдяйство»

высказался о поражении от .

Китайский клуб обыграл армейцев (2:1 ОТ) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Думаю, что это недонастрой. Так бывает, когда команда что-то выигрывает, она считает, что так и будет продолжаться. Надо настраиваться и играть: как дома, биться за своих болельщиков, за свой клуб.

Это работа не только главного тренера, это, скорее, работа его помощников. Тренерский штаб большой, их нужно настраивать, чтобы ответственно относились к каждой игре.

Играли-то неплохо, ну не зашла пара чистых шайб. Но ведь здесь нужна ответственность, а не разгильдяйство. Есть капитан, который отвечает за всех, он для этого избран, чтобы отвечать за всю команду», – сказал двукратный олимпийский чемпион.