Мамин о поражении ЦСКА от «Куньлуня»: «Много катались по периметру без особой угрозы воротам. Выводы будем делать»

высказался о поражении от .

Китайский клуб обыграл армейцев (2:1 ОТ) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Не все получилось сегодня, не так начали игру, как хотели. Много катались по периметру без особой угрозы воротам. Думали, сейчас забьем, но шайба не шла первые два периода в ворота.

Выводы будем делать, с первого периода надо агрессивно наседать на ворота, забрасывать несколько шайб, и может быть потом где‑то играть поспокойней.

Удивил ли чем‑то «Куньлунь»? В принципе, нет, мы знаем, как они играют, ничем не удивили, но это хорошая сильная команда. Если бы мы начали играть с первой смены, думаю, результат был бы другой.

Если бы выиграли, моя заброшенная шайба была бы поприятней, а так - остается негативный осадок. Конечно, забивать всегда хорошо, буду стараться делать это почаще», – сказал форвард столичного клуба.