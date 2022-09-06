Ротенберг о сборной России в условиях изоляции: «Красная машина» живет и работает. Кубок Первого канала станет очень интересным турниром»

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Роман Ротенберг высказался о будущем сборной России и программе «Красная машина». 

– Как считаете, какой будет судьба сборной в условиях изоляции?

– «Красная машина» живет и работает. У нас большой акцент на юниорскую программу. Открыли школы «Юниор» в Москве и Петербурге, будем открывать школу в Красноярске. Национальная сборная будет играть на Кубке Первого канала, там будет и сборная до 25 лет – молодые звезды. Сыграем со сборной Казахстана, со сборной Беларуси. У нас дружеские отношения со всеми.

Дальше будет турне по регионам. Играли в Тульской области – был аншлаг. Будем работать и развивать хоккеистов. У нас в России осталось много хороших, сильных игроков – Матвей Мичков, Кирилл Танков, Марат Хуснутдинов и другие ребята. Мы забываем сколько лет Хуснутдинову – он является первым центрфорвардом, одним из лучших хоккеистов в нашей команде, а Марат 2002 года рождения. Такие ребята будут продвигать сборную. Она будет работать, летать по регионам, летать в другие страны, выступать на турнирах в России.

Кубок Первого канала станет очень интересным турниром для всех. Все это делает нас только сильнее. Это дополнительный стимул для развития. У нас очень современная система игры. Она собрана за те годы, что мы работали в сборной и в КХЛ. Взяли лучшее отовсюду, плюс добавили свое. Так и работаем.

У нас всегда есть возможность менять тактику. Есть вариативность. Смотрим на лучшее во всем – как работаем с болельщиками, как развиваем игроков. Постоянно смотрим тренировки разных команд, получаем архивы тренировок всех команд НХЛ. Смотрим новые упражнения, внедряем их. У нас очень серьезный правильный подход.

Нужен результат. Все это нужно внедрить и показать всем – насколько мы можем играть в самый агрессивный, современный и результативный хоккей, – заявил главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР. 

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