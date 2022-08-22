Мичков пропустит еще минимум месяц из-за травмы, полученной после хита Емелина

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Матвей Мичков еще как минимум месяц будет восстанавливаться после травмы.

Он получил повреждение после хита Алексея Емелина.

«Предварительные сроки восстановления Мичкова – еще месяц, как минимум», – сообщили в СКА.

Напомним, 4 августа 17-летний форвард системы СКА получил травму в матче Sochi Hockey Open, в котором сборная России U25 играла с минским «Динамо» (3:5).

После столкновения с Емелиным Мичков самостоятельно ушел в раздевалку и на льду больше не появлялся. После матча он покинул арену с забинтованным коленом.

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