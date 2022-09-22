Форвард «Торпедо» Кручинин: «Каждая игра для нас как новое кино, которое мы снимаем. В каждом матче забивают разные игроки»

оценил победу «Торпедо» над (4:3).

«Каждая игра для нас как новое кино, которое мы снимаем. Сегодня в первом периоде было много моментов, а во втором, несмотря на большое количество голов с нашей стороны, испортили себе игру удалениями.

Во второй половине матча пошла игра кость в кость, соперник начал играть на грани фола. И мы приняли эту игру, но уже чуть-чуть за гранью фола. Градус игры поднялся, и мы немного повелись на него.

Насколько сложно играть, когда меняются партнеры по звену? У нас нет четкого деления на тренировках на звенья. Поэтому от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Конечно, нам очень не хватает Коваленко, но в целом все ребята молодцы.

В эпизоде с голом я ждал передачу. Не хочу обидеть Воронина, но я не до конца верил, что он увидит меня и отдаст передачу. Потом, разумеется, извинился перед ним, что не верил в него.

Чувствую ли я себя лидером команды? А у меня выбора нет. Я второй по старшинству в команде. У меня больше опыта, и я много провожу времени на площадке, поэтому я должен стараться вести за собой партнеров. Но посмотрите: у нас в каждой игре забивают разные игроки. Опасность исходит от каждого», – сказал нападающий .