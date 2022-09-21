КХЛ. «Амур» сыграет с «Салаватом», «Адмирал» – с «Металлургом», «Сочи» против «Авангарда», «Ак Барс» примет «Спартак»

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«Сочи» примет «Авангард» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Амур» сыграет с «Салаватом», «Адмирал» – с «Металлургом», «Ак Барс» будет противостоять «Спартаку»

Фонбет Чемпионат КХЛ

Амур – Салават Юлаев
Дата проведения
21 сентября, 12.00, «Платинум-арена»
Онлайн матча Видео

 

Адмирал – Металлург Мг
Дата проведения
21 сентября, 12.30, «Фетисов Арена»
Онлайн матча Видео

 

Торпедо – Трактор
Дата проведения
21 сентября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

 

Витязь – Локомотив
Дата проведения
21 сентября, 19.00, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Сочи – Авангард
Дата проведения
21 сентября, 19.30, «Большой»
Онлайн матча Видео

 

Ак Барс – Спартак
Дата проведения
21 сентября, 19.30, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

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