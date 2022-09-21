КХЛ. «Амур» сыграет с «Салаватом», «Адмирал» – с «Металлургом», «Сочи» против «Авангарда», «Ак Барс» примет «Спартак»

«Сочи» примет «Авангард» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Амур» сыграет с «Салаватом», «Адмирал» – с «Металлургом», «Ак Барс» будет противостоять «Спартаку».
- Дата проведения
- 21 сентября, 12.00, «Платинум-арена»
- Дата проведения
- 21 сентября, 12.30, «Фетисов Арена»
- Дата проведения
- 21 сентября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 21 сентября, 19.00, «Балашиха-Арена»
- Дата проведения
- 21 сентября, 19.30, «Большой»
- Дата проведения
- 21 сентября, 19.30, «Татнефть-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.