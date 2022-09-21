Игорь Ларионов-младший набрал 7 очков в 8 матчах за «Торпедо»

Теги Трактор Торпедо видео КХЛ Игорь Ларионов-младший Хоккей

Игорь Ларионов-младший отметился результативной передачей в матче против «Трактора».

Нападающий «Торпедо» поучаствовал в третьей голевой атаке нижегородцев, итогом которой стал точный бросок Кенни Агостино, сделавшего счет 3:1.

Ларионов-младший набрал очки во втором матче подряд. Центрфорвард забил гол в прошлой игре с «Витязем» (2:1 Б).

Всего в восьми матчах текущего сезона Фонбет чемпионата КХЛ Ларионов набрал 7 (3+4) очков.

Подробную статистику сына главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова можно изучить здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные