Игорь Ларионов-младший набрал 7 очков в 8 матчах за «Торпедо»

отметился результативной передачей в матче против .

Нападающий поучаствовал в третьей голевой атаке нижегородцев, итогом которой стал точный бросок Кенни Агостино, сделавшего счет 3:1.

Ларионов-младший набрал очки во втором матче подряд. Центрфорвард забил гол в прошлой игре с «Витязем» (2:1 Б).

Всего в восьми матчах текущего сезона Фонбет чемпионата КХЛ Ларионов набрал 7 (3+4) очков.

Подробную статистику сына главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова можно изучить здесь.