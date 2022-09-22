Ларионов о 4:3 с «Трактором»: «Приличный матч в плане терпения, страсти и желания»

Главный тренер подвел итоги матча с (4:3).

«Интересный матч, который изобиловал и голами, и удалениями, и интригой. «Трактор» до последнего пытался спасти матч. Большая заслуга наших хоккеистов, которые отыграли приличный матч в плане терпения, страсти и желания.

Естественно, мы говорили хоккеистам, что не надо помогать сопернику, давая им шанс сыграть в большинстве. В «Тракторе» есть люди, которые могут забить в такой ситуации. Удаления – это небольшой минус, который мы будем разбирать.

Все перестановки в звеньях были сделаны с целью найти оптимальные сочетания, которые могли нам дать преимущество во владении шайбы и созидания в атаке. Мне изначально нравятся тройки с двумя центральными. Это важные люди, которые могут одинаково хорошо сыграть и в обороне, и на фланге.

Самые высокие слова похвалы в адрес Веряева. Не самое простое время для него. Есть здоровая конкуренция, которую он пока не совсем выигрывает. Но его самоотдача подкупает. Мы увидели, что Венгрыжановский сыграл более восьми минут в первом периоде, поэтому было необходимо ввести в игру свежего игрока. Я рад, что он вышел и сразу забил такой важный гол», – сказал .