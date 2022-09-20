Федоров о поражении от «Куньлуня»: «ЦСКА очень странно играл, хоккеисты были не в своей тарелке. Должны уважать себя, клуб и эмблему»

заявил, что хоккеисты ЦСКА были не в своей тарелке в игре с .

ЦСКА проиграл китайскому клубу в овертайме со счетом 1:2.

«Соперника – с победой, они заслужили эту победу. После первого периода мы должны были проигрывать 0:2 или 0:3. Поговорили с ребятами в первом перерыве, во втором.

Попытались ускорить темп игры, перешли на три звена. Вернулись в игру, но этого оказалось мало – как мы запрягали, так и ехали в итоге весь матч.

Когда играешь 15 минут из 60… Знаем, чего мы хотели, но хотеть и мочь – это разные вещи. Это не первое наше поражение в этом дворце, тренерскому штабу есть над чем подумать, поговорить с ребятами.

Мы должны уважать себя, уважать клуб и эмблему, с которой мы выходим на лед. В КХЛ нет проходных матчей, с кем бы ты ни играл.

Печальный для нас опыт, надеюсь, то, что не убивает, делает нас сильнее. Соперник хотел победить больше, чем мы, к сожалению. Мы очень странно играли, не знаю, где были наши головы. Моментами соперник был быстрее и мобильнее.

Реализация? Мы небрежно отнеслись к моментам, уж из шести-семи один мы должны забивать даже другой стороной клюшки, но этого не случилось. Многие наши игроки были не в своей тарелке, это факт», – сказал главный тренер .

ЦСКА перебросал «Куньлунь» со счетом 45:23, но проиграл в овертайме 1:2. Команда Федорова нанесла 99 бросков в сторону ворот