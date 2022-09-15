Федоров о выходе ЦСКА на проектную мощность: «Хотелось бы это видеть в ближайшие 10 игр. Парни правильно оценили два чувствительных поражения»

поделился мыслями о победе ЦСКА над (4:2).

– Парней – с победой, молодцы, что собрались в конце матча. Но не играем в тот хоккей, который показали в Ярославле.

Сегодня опять были разные периоды, будем работать над этим, показывать, что нельзя так играть, как в начале второго периода.

Над теми моментами, когда отдаем шайбу поперек и получаем острые контратаки, надо поработать. Рад, что нашли пути к воротам соперника, вратарь «Витязя» играл здорово.

– , кажется, более продуктивен на фланге, чем в центре.

– Эта перестановка – осмысленное решение. Возможно, по прошлым сезонам он лучше смотрелся с краю, но мы обоснованно приняли это решение.

Миша пашет, старается, он давно не играл на этой позиции. Он делает правильные шаги в этом направлении. Без ошибок все равно невозможно обойтись. В центре все равно больше свободы. Это важное для нас решение, и я рад, что Миша принял вызов.

– Что думаете об игре , забившего красивый гол? В какого игрока он может вырасти по потенциалу?

– Мы провели работу с Прохором. Особенно по поводу игры без шайбы. Он сориентировался за короткое время и теперь играет в основном составе.

Он забил очень хладнокровно, это дорогого стоит. Все-таки наше четвертое звено не всегда получает много времени на льду. В какого игрока вырастет – все в его руках. Поживем – увидим. Главное, чтобы он прогрессировал.

– Щелчок Провольнева был в лучших традициях Эла Маккинниса?

– Маккиннис бросал справа, так что его Провольнев не напомнил.

Все сделали правильно в этом эпизоде, четко выигранное вбрасывание, смена мест защитниками. Не всегда это получается, но всё было сделано на высоком уровне. У Влада сильный бросок.

– Когда ЦСКА выйдет на проектную мощность?

– Хотелось бы это видеть в ближайшие 10 игр. Парни правильно оценили два чувствительных поражения. Они проиграли не из-за того, что чего-то не умеют, а потому что о чем-то другом думали.

Сегодня вышли на проектную мощность по ходу матча, в третьем периоде. Это было нелегко. «Витязь» – мобильная команда, она мне понравилась. Хотелось бы видеть эту игру с первой минуты, – сказал главный тренер ЦСКА.