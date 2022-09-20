Красковский о проблемах «Локомотива» на старте: «Что‑то надломилось, видимо. А сейчас поняли, что мы хорошая команда»

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Павел Красковский считает, что «Локомотив» находит свою игру. 

Ярославцы в понедельник обыграли «Динамо» (3:1) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Сегодня была хорошая игра в нашем исполнении. Нужно ее закрепить и идти дальше.

– Чего «Локомотиву» недоставало в предыдущих встречах?

– Видимо, что‑то надломилось тогда. А сейчас мы поняли, что мы действительно хорошая команда. Нужно держаться за эту мысль и двигаться только вперед.

– Сегодня вы превзошли «Динамо» в движении. Откуда взялись силы в гостевой серии?

– Мы в каждой игре стараемся играть в полную силу, выкладываемся. Тренерский штаб работает, правильно подбирает подготовку к матчам.

Идем от игры к игре и стараемся постоянно прибавлять. Матчи складываются по‑разному. Надо быть готовым ко всему, – сказал форвард «Локомотива»

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