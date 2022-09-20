Красковский о проблемах «Локомотива» на старте: «Что‑то надломилось, видимо. А сейчас поняли, что мы хорошая команда»

Павел Красковский считает, что «Локомотив» находит свою игру.
Ярославцы в понедельник обыграли «Динамо» (3:1) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Сегодня была хорошая игра в нашем исполнении. Нужно ее закрепить и идти дальше.
– Чего «Локомотиву» недоставало в предыдущих встречах?
– Видимо, что‑то надломилось тогда. А сейчас мы поняли, что мы действительно хорошая команда. Нужно держаться за эту мысль и двигаться только вперед.
– Сегодня вы превзошли «Динамо» в движении. Откуда взялись силы в гостевой серии?
– Мы в каждой игре стараемся играть в полную силу, выкладываемся. Тренерский штаб работает, правильно подбирает подготовку к матчам.
Идем от игры к игре и стараемся постоянно прибавлять. Матчи складываются по‑разному. Надо быть готовым ко всему, – сказал форвард «Локомотива».