Красковский о проблемах «Локомотива» на старте: «Что‑то надломилось, видимо. А сейчас поняли, что мы хорошая команда»

считает, что «Локомотив» находит свою игру.

Ярославцы в понедельник обыграли (3:1) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Сегодня была хорошая игра в нашем исполнении. Нужно ее закрепить и идти дальше.

– Чего «Локомотиву» недоставало в предыдущих встречах?

– Видимо, что‑то надломилось тогда. А сейчас мы поняли, что мы действительно хорошая команда. Нужно держаться за эту мысль и двигаться только вперед.

– Сегодня вы превзошли «Динамо» в движении. Откуда взялись силы в гостевой серии?

– Мы в каждой игре стараемся играть в полную силу, выкладываемся. Тренерский штаб работает, правильно подбирает подготовку к матчам.

Идем от игры к игре и стараемся постоянно прибавлять. Матчи складываются по‑разному. Надо быть готовым ко всему, – сказал форвард .