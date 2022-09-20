Иван Чехович: «Локомотив» провел один из лучших матчей в сезоне против «Динамо». В команде все ребята пашут с полной отдачей»

считает, что «Локомотив» провел один из лучших матчей в сезоне против .

Ярославцы одержали победу со счетом 3:1.

«Мы провели очень хороший матч. Особенно по сравнению с игрой против «Витязя», в котором была какая-то засуха.

В команде все ребята пашут с полной отдачей, никаких претензий. Думаю, против «Динамо» мы показали один из лучших матчей в этом сезоне.

Каждый раз, когда играю против «Динамо», испытываю особые чувства. Я провел много времени в «Динамо», клуб дал мне многое.

Да, в команде остались знакомые ребята. Когда я еще работал в динамовской системе, то жил в интернате. Там же я познакомился с Артемом Волковым, мы жили вместе. Да и с Егором Мартынов мы вместе играли еще в «Торпедо».

Высказывание Игоря Никитина слышал. Все по делу. Мы прекрасно знаем, в чем нам надо добавлять. Поэтому речь стала хорошим месседжем для команды. Конечно, эти слова подстегнули каждого, кто их услышал» – сказал нападающий .