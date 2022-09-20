Миронов о поражении от «Локомотива»: «Настоящий ужас в исполнении «Динамо». Вторая шайба – моя ошибка, проиграл один в один»

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Андрей Миронов эмоционально оценил поражение «Динамо» от «Локомотива» со счетом 1:3.

«На площадке произошел настоящий ужас в исполнении «Динамо». Впереди длинный чемпионат, будем разбираться в своих проблемах.

Но, думаю, игрокам и так все понятно. Проиграли в скорости, в единоборствах, в борьбе, во всех компонентах. «Локомотив» заслуженно победил.

Да, согласен, что вторая пропущенная шайба является моей ошибкой. Нисколько не отрицаю этого. Проиграл единоборство один в один, неправильно выбрал позицию.

Я на одно мгновение упустил шайбу из вида, и игрок «Локомотива» вылез, обыграл и здорово исполнил гол», – заявил защитник московского клуба.

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