Кудашов об 1:3 от «Локомотива»: «Динамо» проиграло в движении, борьбе, физическом состоянии. Вся команда была инертна»

назвал действия «Динамо» инертными после поражения от «Локомотива» (1:3).

– Плохо двигались, а когда проигрываешь в движении, то проигрываешь все шайбы, не владеешь ей.

Соперник с ней, приходится отбирать, тратить еще больше сил. Проиграли в движении, в борьбе, в физическом состоянии.

– Как оцените ребят, которых сегодня решили задействовать в основном составе? Например, Никиту Буруянова.

– У нас молодая команда, ей свойственны и взлеты и падения. Сегодня был такой экзамен – как мы отреагируем после поражения.

Не все получилось, как я уже сказал, проиграли в движении, да и в эмоциях проиграли. Из молодых некого выделить, так же, как и отругать. Вся команда была инертна.

– Когда появится в составе Якоб Лилья?

– Пока не могу сказать. Со дня на день, но когда этот день настанет – не могу сказать.

– Как вы сказали, проиграли за счет движения, но в предыдущих, даже проигранных матчах, «Динамо» ни в чем не уступало сопернику, а сегодня было такое радикальное отличие. С чем это связано?

– Мы сейчас сидели и такой же вопрос себе задавали. Будем собираться и выяснять для себя причину.

Тренеры между собой проверят тренировочный процесс и дальше будем готовиться к следующей игре, так как матчи сейчас практически все через день. Делаем выводы и движемся дальше, – сказал главный тренер московского .