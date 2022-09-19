Гандзуш о том, что игроков из КХЛ будут вызывать в сборную Словакии: «Должны были показать, что есть вещи поважнее спорта и хоккея, что для нас есть иные ценности, чем лучший состав любой ценой»

Михал Гандзуш считает, что игроки КХЛ не должны выступать за сборную Словакии.

Ранее обладатель Кубка Стэнли покинул исполком Федерации хоккея Словакии, так как был не согласен с решением продолжить вызывать игроков из в сборную.

– Как вы оцениваете выступление словацких хоккеистов в КХЛ?

– Это их личное решение, и я его уважаю. Я понимаю это со спортивной точки зрения.

Для хоккеиста естественно хотеть играть в наилучшем соревновании, и успех или неудача спортивной карьеры часто могут зависеть от выбора правильного соревнования в данный момент. К сожалению, с 24 февраля мы находимся в ситуации, когда уже невозможно смотреть только на спортивную сторону решения игроков работать в КХЛ.

– Как вы относитесь к тому, что исполком Федерации хоккея Словакии, из которого вы впоследствии уволились, решил, что хочет и дальше приглашать хоккеистов из КХЛ в сборную?

– Выбирая игроков в сборную, мы показываем как дома, так и за рубежом, какими хоккеистами мы гордимся в Словакии, и кто, по нашему мнению, является примером для подражания.

Я считаю, что игроки должны представлять нас во всех сферах, а не только в спорте. Как я уже говорил, я могу понять, почему игроки выбирают КХЛ. С другой стороны, я твердо убежден, что это решение в нынешней ситуации лишает их права быть представителями Словакии.

Если в текущих условиях большинство членов исполкома решили, что мы будем выбирать хоккейных представителей исключительно на основе результатов, это прямо противоречит моим личным убеждениям и ценностям. Перед Федерацией хоккея Словакии стояла задача сделать немногое и хотя бы присоединиться к публичному осуждению и изоляции российского режима, как это сделали другие хоккейные ассоциации.

Мы должны были показать, что понимаем, что есть вещи поважнее спорта и хоккея, что для нас есть другие ценности, чем лучший состав сборной любой ценой. Вместо этого мы делаем вид, что нас ничего не касается, и продолжаем говорить, что должны думать о себе. Мы не воспользовались возможностью укрепить ценность словацкого хоккея, о чем я сожалею, – сказал обладатель Кубка Стэнли-2013 в интервью Sport.sk.