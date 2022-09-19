Плющев о возможном бойкоте Финляндией Кубка мира: «Это какой-то финский журналист прокукарекал. Официальной информации не было»

высказался о возможном бойкоте Финляндией Кубка мира в случае участия России.

«Как все говорят: «Нет дыма без огня». Раз пошел разговор о том, что нашу сборную могут допустить до Кубка мира, то, думаю, что это правда.

Рассматривается, чтобы в этом турнире участвовали лучшие сборные, наша в том числе. Не исключаю, что Россия действительно получит приглашение на мира, тем более не указ для . Другой вопрос из кого будет состоять сборная.

Не знаю, откуда вы берете новость о том, что сборная Финляндия может бойкотировать Кубок мира в случае приглашения России на турнир. Это какой-то финский журналист прокукарекал, но никакой официальной информации об этом не было. Неофициальную информацию я комментировать не буду», – сказал бывший главный тренер сборной России.