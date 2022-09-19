Плющев о возможном бойкоте Финляндией Кубка мира: «Это какой-то финский журналист прокукарекал. Официальной информации не было»

Владимир Плющев высказался о возможном бойкоте Финляндией Кубка мира в случае участия России.
«Как все говорят: «Нет дыма без огня». Раз пошел разговор о том, что нашу сборную могут допустить до Кубка мира, то, думаю, что это правда.
Рассматривается, чтобы в этом турнире участвовали лучшие сборные, наша в том числе. Не исключаю, что Россия действительно получит приглашение на Кубок мира, тем более ИИХФ не указ для НХЛ. Другой вопрос из кого будет состоять сборная.
Не знаю, откуда вы берете новость о том, что сборная Финляндия может бойкотировать Кубок мира в случае приглашения России на турнир. Это какой-то финский журналист прокукарекал, но никакой официальной информации об этом не было. Неофициальную информацию я комментировать не буду», – сказал бывший главный тренер сборной России.