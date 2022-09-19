Жамнов о ЧМ: «Сборной России не хватает на таких турнирах. Надеюсь, мы вернемся и будем бороться за золотые медали»

Теги Сборная России по хоккею Алексей Жамнов ЧМ по хоккею ТАСС Хоккей

Алексей Жамнов считает, что на международных турнирах не хватает сборной России.

– Если вы следили за чемпионатом мира этой весной, насколько ощутимо было видно преимущество финнов? И, может, как раз не хватало на нем нашей сборной?

– Ясно, что на таких турнирах сборной России не хватает.

Я более плотно смотрел матчи, начиная с плей-офф. Жалко, что нашей команды не было, но я надеюсь, что мы вернемся и будем бороться за золотые медали, – сказал главный тренер сборной России.

Напомним, ранее ИИХФ решила отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации.

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