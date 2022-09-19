«Разину нужно перестать прибедняться, а то болельщикам это может надоесть». Юдин о тренере

Теги Северсталь судьи Александр Юдин КХЛ Андрей Разин Хоккей

Александр Юдин оценил слова тренера «Северстали» Андрея Разина после игры со СКА (1:2 Б).

«Уважаю Разина, но ему стоило бы сейчас сконцентрироваться на игре и работе. Он в каждой фразе говорит, какая «Северсталь» бедная и так далее. Но это и так все знают. Или он заранее начинает оправдываться?

Говорит про одно удаление в матче со СКА, но судейство сегодня было очень плохое, пропустили сразу несколько удалений у «Северстали», даже комментаторы в трансляции отметили это. И вообще «Северсталь» может играть и в более открытый хоккей, как и многие другие команды. Даже у череповчан есть отличные исполнители.

В общем, Разину нужно перестать прибедняться. А то болельщикам в какой-то момент это может надоесть. Не говоря уже про руководство», — сказал экс-защитник сборной России.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные