Разин о матче со СКА: «Получить одно удаление в Питере – небольшой, но подвиг. Сыграли очень дисциплинированно»

подвел итоги матча против СКА (1:2 Б).

– СКА сейчас на коне. Мы знали, что у них был сложный выезд: Череповец, Ярославль, Москва. Играть четвертый матч через день тяжело.

Решили освежить свой состав. Выпустили ребят, которые хорошо умеют обороняться. Сыграли очень дисциплинированно. Получить одно удаление в Питере – небольшой, но подвиг. В принципе, СКА победил заслуженно, мы заслуженно увозим одно очко. Все по делу – все довольны, все счастливы.

– Как себя чувствует Казаков? Ему накладывали швы?

– Да, он убежал в раздевалку, но вышел доигрывать в маске. Имел три очень хороших момента – маска помешала.

– Говорят, что «Северсталь» не дотягивает до пола зарплат. Не боитесь, что вас за это оштрафуют?

– Я уже говорил – считаю это неправильным. Сегодня доказали, что даже без наших высокооплачиваемых ребят мы тоже сила. Лиге стоит пересмотреть это правило. Опять меня оштрафуют, но я считаю, если мы показываем результат, если попадаем в плей-офф, независимо от пола или потолка – можно сделать какие-то послабления, тем более в нынешнее время.

– Куда попала шайба Подъяпольскому во время ответного гола?

– Человек бросил в затылок. Считаю, нельзя засчитывать такие голы. Но это шутка, конечно.

– Почему не удавалась реализация большинства?

– Честно говоря, мы предполагали, что у нас сегодня будет мало большинства. Думали, что будем много обороняться. Почти всю первую бригаду большинства оставили в запасе, потому что у нас будет пять игр подряд через день.

Два очка дают что за СКА и ЦСКА, что за любую другую команду. Распределили силы так – пожертвовали большинством. Хорошо, что не пропустили в большинстве – это тоже плюс.

– Как нужно усилить игру, чтобы побеждать лидера чемпионата?

– Нужно просто забить на один гол больше. В этом усиление. Реализовать свои моменты. В овертайме у нас был хороший моментик. Усиление в реализации, – сказал главный тренер .