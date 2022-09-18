Разин о 300 тысячах рублей штрафа: «Сейчас зарплата хорошая, могу спокойно рассчитаться. В Саратове дали 150 тысяч, 2 месяца без денег был»

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Андрей Разин сказал, что переживет штраф в 300 тысяч рублей за критику судей.

«Сказать по секрету, хотя это не секрет, у меня было больше штрафов. Первый мой хоккейный штраф был, когда я работал в Саратове с командой ВХЛ «Кристалл» – 150 тысяч рублей. В два раза меньше, чем мне выписали последний.

Зарплата у меня была на тот момент 100 тысяч минус налог. Получается, я два месяца без зарплаты был. Вот это был штраф для меня (смеется).

А сейчас у меня хорошая зарплата, я могу спокойно рассчитаться», – сказал главный тренер «Северстали» в интервью телеканалу «Русский Север». 

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