Разин о платежке «Северстали»: «Пол мы можем закрыть до 27 декабря. Это мы сделаем!»

сообщил, что «Северсталь» решит ситуацию с полом зарплат до 27 декабря.

«Пол мы можем закрыть до 27 декабря. Это мы сделаем!» – написал главный тренер «Северстали».

Ранее стало известно, что платежка «Северстали» составляет 273 млн рублей, клубу не хватает 42 млн до пола зарплат.

Пол зарплат в составляет 315 миллионов рублей (размер потолка – 900 млн). Команды, которые его не достигают, должны выплачивать штраф. При этом в прошлом сезоне санкции к командам, не достигшим пола зарплат, не применялись.

Платежка «Северстали» – 273 млн рублей. Клубу не хватает 42 млн до пола зарплат («СЭ»)