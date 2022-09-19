Мэйсек о лидерстве в гонке бомбардиров КХЛ: «У «Автомобилиста» умные игроки. У меня самая простая работа – попасть в пустой угол»

высказался после матча с (4:3).

Нападающий с 14 (6+8) очками лидирует в гонке бомбардиров Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Обе команды проделали хорошую работу, выкладывались на льду. Отмечу игру наших спецбригад, мы нашли ключи к победе. У нас отличная атмосфера в раздевалке, новые ребята принесли чуть больше позитива, все заряжены и выкладываются.

В большинстве у нас играют умные игроки. У меня самая простая часть работы – попасть шайбой в пустой угол. Самую сложную часть работы выполняют другие ребята, которые находят правильные решения и создают мне моменты», – сказал Мэйсек.