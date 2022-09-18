Заварухин о 4:3 с «Нефтехимиком»: «Хорошее начало, здорово реализовали большинство. Потом стали играть только в атаку, за что и поплатились»

прокомментировал победу в матче против (4:3).

«Хорошее начало, здорово реализовали большинство. Потом стали играть только в атаку, за что и поплатились.

Не стала ли команда играть слишком осторожно в концовке? Не было контроля шайбы, были какие-то лишние отбросы. «Нефтехимик» добавил, это быстрая команда, видел на раскатке, как они заряжены. Спасибо бригаде меньшинства, выстояли в конце, плюс Маттссон помог.

Не будет ли снова спада после хорошего старта сезона? Надо работать, все через работу, надеюсь, что они поймут, что надо делать. Много эмоций забрала прошлая игра с «Сибирью», и третья игра через день. Будет тяжелый выезд, поставим ребят, которые были в ротации сегодня, чтобы быть мобильнее», – сказал главный тренер .