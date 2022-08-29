Платежка «Автомобилиста» – 830 млн рублей. Зарплата Да Косты – 75 млн рублей, Эберта – 50, Романцева, Широкова и Баранцева – 40

Опубликованы зарплаты хоккеистов .

Суммарная платежная ведомость клуба на данный момент составляет 830 миллионов рублей. Потолок зарплат в – 900 миллионов рублей.

Вратари: – 35 миллионов рублей, Юхан Маттссон – 30 млн, Владимир Галкин – 5 млн.

Защитники: Джесси Блэкер – 50 миллионов рублей, Ник Эберт – 50 млн, – 45 млн, – 42 млн, – 40 млн, – 35 млн, – 13 млн.

Контракт Валерия Ситникова не учитывается под потолком зарплат.

Нападающие: – 75 миллионов рублей, Брукс Мэйсек – 55 млн, – 45 млн, – 45 млн, – 45 млн, – 45 млн, – 40 млн, Сергей Широков – 40 млн, – 32 млн, Георгий Белоусов – 25 млн, Павел Куликов – 25 млн, Дмитрий Жукенов – 5 млн, Андрей Обидин – 5 млн, Максим Денежкин – 3 млн.

Контракт Виктора Неучева не учитывается под потолком зарплат.