Платежка «Автомобилиста» – 830 млн рублей. Зарплата Да Косты – 75 млн рублей, Эберта – 50, Романцева, Широкова и Баранцева – 40

Опубликованы зарплаты хоккеистов «Автомобилиста».
Суммарная платежная ведомость клуба на данный момент составляет 830 миллионов рублей. Потолок зарплат в КХЛ – 900 миллионов рублей.
Вратари: Игорь Бобков – 35 миллионов рублей, Юхан Маттссон – 30 млн, Владимир Галкин – 5 млн.
Защитники: Джесси Блэкер – 50 миллионов рублей, Ник Эберт – 50 млн, Алексей Василевский – 45 млн, Никита Трямкин – 42 млн, Денис Баранцев – 40 млн, Ефим Гуркин – 35 млн, Сергей Зборовский – 13 млн.
Контракт Валерия Ситникова не учитывается под потолком зарплат.
Нападающие: Стефан Да Коста – 75 миллионов рублей, Брукс Мэйсек – 55 млн, Кертис Волк – 45 млн, Анатолий Голышев – 45 млн, Патрис Кормье – 45 млн, Алексей Макеев – 45 млн, Даниил Романцев – 40 млн, Сергей Широков – 40 млн, Олег Ли – 32 млн, Георгий Белоусов – 25 млн, Павел Куликов – 25 млн, Дмитрий Жукенов – 5 млн, Андрей Обидин – 5 млн, Максим Денежкин – 3 млн.
Контракт Виктора Неучева не учитывается под потолком зарплат.