Платежка «Автомобилиста» – 830 млн рублей. Зарплата Да Косты – 75 млн рублей, Эберта – 50, Романцева, Широкова и Баранцева – 40

Теги Автомобилист КХЛ Георгий Белоусов Игорь Бобков Стефан Да Коста Павел Куликов Ефим Гуркин Патрис Кормье Олег Ли Алексей Василевский Никита Трямкин Ник Эберт Денис Баранцев Даниил Романцев Юхан Маттссон Алексей Макеев Джесси Блэкер Анатолий Голышев Дмитрий Жукенов Сергей Зборовский Андрей Обидин Брукс Мэйсек Кертис Волк Спорт-Экспресс Максим Денежкин Владимир Галкин Валерий Ситников Виктор Неучев Хоккей

Опубликованы зарплаты хоккеистов «Автомобилиста».

Суммарная платежная ведомость клуба на данный момент составляет 830 миллионов рублей. Потолок зарплат в КХЛ – 900 миллионов рублей.

Вратари: Игорь Бобков – 35 миллионов рублей, Юхан Маттссон – 30 млн, Владимир Галкин – 5 млн.

Защитники: Джесси Блэкер – 50 миллионов рублей, Ник Эберт – 50 млн, Алексей Василевский – 45 млн, Никита Трямкин – 42 млн, Денис Баранцев – 40 млн, Ефим Гуркин – 35 млн, Сергей Зборовский – 13 млн.

Контракт Валерия Ситникова не учитывается под потолком зарплат.

Нападающие: Стефан Да Коста – 75 миллионов рублей, Брукс Мэйсек – 55 млн, Кертис Волк – 45 млн, Анатолий Голышев – 45 млн, Патрис Кормье – 45 млн, Алексей Макеев – 45 млн, Даниил Романцев – 40 млн, Сергей Широков – 40 млн, Олег Ли – 32 млн, Георгий Белоусов – 25 млн, Павел Куликов – 25 млн, Дмитрий Жукенов – 5 млн, Андрей Обидин – 5 млн, Максим Денежкин – 3 млн.

Контракт Виктора Неучева не учитывается под потолком зарплат.

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