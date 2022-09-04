Генменеджер «Ванкувера» о продлении Миллера: «Это топ-игрок НХЛ. Он будет ключевой фигурой в команде в течение многих лет»

Генеральный менеджер рад подписанию нового контракта с Джей Ти Миллером.

Форвард договорился с «Кэнакс» о продлении соглашения на 7 лет и 56 миллионов долларов. Оно вступит в силу с сезона-2023/24.

В минувшем сезоне 29-летний американец набрал рекордные для себя 99 (32+67) очков в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

« – топ-игрок . Мы очень рады, что он подписал долгосрочный контракт. Его результативность в прошлом сезоне говорит сама за себя.

Его дух соперничества обеспечивает те стандарты, на которые могут равняться другие наши игроки. Он будет ключевой фигурой в команде в течение многих лет», – сказал Патрик Альвин.