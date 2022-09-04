Генменеджер «Ванкувера» о продлении Миллера: «Это топ-игрок НХЛ. Он будет ключевой фигурой в команде в течение многих лет»

Теги Ванкувер НХЛ Джей Ти Миллер Патрик Альвин Хоккей

Генеральный менеджер «Ванкувера» рад подписанию нового контракта с Джей Ти Миллером. 

Форвард договорился с «Кэнакс» о продлении соглашения на 7 лет и 56 миллионов долларов. Оно вступит в силу с сезона-2023/24. 

В минувшем сезоне 29-летний американец набрал рекордные для себя 99 (32+67) очков в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Джей Ти Миллер – топ-игрок НХЛ. Мы очень рады, что он подписал долгосрочный контракт. Его результативность в прошлом сезоне говорит сама за себя.

Его дух соперничества обеспечивает те стандарты, на которые могут равняться другие наши игроки. Он будет ключевой фигурой в команде в течение многих лет», – сказал Патрик Альвин. 

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