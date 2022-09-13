Хорват о неопределенности с контрактом: «Не могу позволить себе беспокоиться. Хочется думать, что буду в «Ванкувере» всегда»

Капитан заявил, что хочет остаться в клубе.

У 27-летнего игрока остался один год по контракту с кэпхитом 5,5 миллиона долларов. Он может стать неограниченно свободным агентом следующим летом.

Канадец выступает за «Кэнакс» с 2014 года. В его активе 572 матча в и 366 (170+196) очков. В 23 матчах Кубка Стэнли добавил 16 (11+5) баллов.

В минувшем сезоне Хорват установил личный рекорд по голам (31), всего набрав 52 очка в 70 играх.

«Я не могу позволить себе беспокоиться из-за ситуации с контрактом. Это не должно висеть над головой. Я просто должен показывать лидерские качества и делать все, что в моих силах, чтобы помочь команде побеждать. Сейчас это моя главная цель.

Моя карьера началась здесь, мы с женой любим этот город, клуб и болельщиков. Хочется думать, что я буду здесь всегда. Я хочу, чтобы так было, так что посмотрим.

Такие дела требуют времени, но надеюсь, что мы сможем все решить в ближайшее время», – сказал Хорват.

По данным CapFriendly, «Кэнакс» сейчас превышают потолок зарплат (82,5 млн долларов) на 2,75 млн.

При этом новый контракт форварда Джей Ти Миллера (повышение средней зарплаты с 5,25 млн долларов до 8) начнет действовать только со следующего сезона.