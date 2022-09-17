Бочаров о проблемах «Салавата» в большинстве: «Не хватает хладнокровия. Нужно много работать»

Форвард подвел итоги матча с (1:2 ОТ).

– Была хорошая игра, большие скорости. К сожалению, получилось так, что «Адмирал» реализовал свои моменты, а мы нет.

– У «Адмирала» больше 40 заблокированных бросков за два матча. Как это сказалось игре?

– Сложно, когда соперник так блокирует броски. Шайба до ворот не доходит. Надо работать над этим компонентом.

– Почему в последние 10 минут матча у вас получилось нанести лишь один бросок в створ ворот?

– Повторюсь, что «Адмирал» хорошо блокировал броски. Это ключевое.

– Какую новую нить игры вы должны были внести в первое звено?

– Прошлый матч я играл во втором звене. Ничего необычного, просто ротация состава. Сегодня вышел в стартовом звене, задачи такие же.

– В чем причина проблем в большинстве?

– Не хватает хладнокровия. Над этим компонентом нужно много работать, чтобы исправить ситуацию, – сказал Бочаров.