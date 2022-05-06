Станислав Бочаров: «Очень рад переходу в «Салават». Для меня большая честь работать с Козловым»

Станислав Бочаров прокомментировал свой переход в «Салават Юлаев».

«Я очень рад переходу в «Салават Юлаев». Советовался по этому поводу с моим агентом Юрием Николаевым, он человек с огромным опытом в хоккее.

Хочу отметить, что много хорошего слышал об отношении к игрокам в Уфе. Для меня большая честь работать с Виктором Николаевичем Козловым, к тому же со многими игроками я либо играл вместе, либо пересекался на льду. Очень давно дружим с Мишей Науменковым.

В Уфе хороший менеджмент и тренерский состав, поэтому я принял решение прийти в эту команду и бороться за самые высокие места.

В плане игры справа или слева я универсал. У меня были сезоны, когда играл только справа, или наоборот – только слева. Но я всегда старался подстраиваться под партнеров. Главное – помогать товарищам и быть полезным команде!» – сказал нападающий.