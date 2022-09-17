Щитов о возможной отставке Козлова: «Новому тренеру нужно давать поработать два сезона. Как-то в КХЛ уволили 12 человек за 2 месяца – и это смешно»

Бывший защитник высказался о неудачном старте сезона у клуба.

Сегодня уфимская команда уступила со счетом 1:2. «Салават» с 6 очками в 7 играх идет на 7-й строчке в таблице Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Последние годы у «Салавата» были хорошие, качественные легионеры в первом звене, и после их ухода в команде пока не появилась группа лидеров, которая могла бы взять игру на себя. Коллектив полностью перестраивается, плюс новый главный тренер, который полноценно работает первый сезон.

Но в Уфе благодатная почва для того, чтобы местные воспитанники брали игру в свои руки. Сейчас есть все для того, чтобы проявить себя. Но молодые ребята пока не могут взвалить на себя лидерское бремя. Хотя сгущать краски не нужно, неудачное начало сезона не только у «Салавата Юлаева», но и у «Авангарда», «Трактора».

Также «Нефтехимик» плохо начал, хотя в прошлом сезоне попал в плей-офф. Чемпионат длинный, это только начало сезона.

– Вы считаете, что со временем ситуация изменится?

– Да, главный тренер как-то изменит свои требования, а игроки привыкнут друг к другу. Идет перестройка коллектива и нужно время. Примерно к 15-му матчу ситуация выровняется. Тогда можно будет делать выводы.

– Журналисты уже называют в числе кандидатов на отставку…

– Я не вижу смысла в отставках в начале сезона. Считаю, что новому тренеру нужно давать поработать два сезона. Помню, как-то в КХЛ уволили 12 человек в течение двух месяцев, – и это смешно. На их места потом приходят все те же люди.

Виктор Козлов – молодой специалист с богатым хоккейным опытом. Если бы Николай Цулыгин был главным тренером, его бы уже «съели». Я вообще хотел бы, чтобы он возглавлял команду, но руководству виднее… Поживем – увидим. Я считаю, что ни в одном клубе увольнять тренера не нужно, всем надо дать время, – сказал Щитов.