Бучневич о Костине и Чинахове: «Школа Хартли в НХЛ ничего не значит. Там другие требования, другие скорости, там тяжело»

Павел Бучневич считает, что школа Боба Хартли в НХЛ ничего не значит.
– Клим Костин получил новый контракт от «Сент-Луиса». Рады за него?
– Вот мы на благотворительном матче Панарина и увиделись. Ну, не знаю…
– А что мешает ему заиграть в НХЛ? Вроде бы он готов, прошел школу Хартли в омском «Авангарде».
– А как школа Хартли поможет Костину в «Сент‑Луисе»?
– Все говорят, что Хартли учит системе, помогает…
– Кому? Ну, например.
– Егор Чинахов говорил, что ему Хартли очень сильно помог.
– И что, Чинахов хорошо сыграл сезон? Сколько у него там? Минус 30?
– Минус 27. Но там своя история – «Коламбус» не попал в плей‑офф.
– Вот я и говорю, что своя история. Школа Хартли в НХЛ ничего не значит. Там другие требования, другие скорости, там тяжело.
Мое мнение – просто Костину не повезло, что у нас в «Сент‑Луисе» много ребят со средними контрактами. Люди должны играть. Тут многое решает бизнес‑модель, и тяжело ему найти место в команде в первых трех звеньях. Ну, а Костину нужно играть там, – сказал нападающий «Сент-Луиса».