Бучневич о Костине и Чинахове: «Школа Хартли в НХЛ ничего не значит. Там другие требования, другие скорости, там тяжело»

считает, что школа Боба Хартли в ничего не значит.

– получил новый контракт от «Сент-Луиса». Рады за него?

– Вот мы на благотворительном матче Панарина и увиделись. Ну, не знаю…

– А что мешает ему заиграть в НХЛ? Вроде бы он готов, прошел школу Хартли в омском «Авангарде».

– А как школа Хартли поможет Костину в «Сент‑Луисе»?

– Все говорят, что Хартли учит системе, помогает…

– Кому? Ну, например.

– Егор Чинахов говорил, что ему Хартли очень сильно помог.

– И что, Чинахов хорошо сыграл сезон? Сколько у него там? Минус 30?

– Минус 27. Но там своя история – не попал в плей‑офф.

– Вот я и говорю, что своя история. Школа Хартли в НХЛ ничего не значит. Там другие требования, другие скорости, там тяжело.

Мое мнение – просто Костину не повезло, что у нас в «Сент‑Луисе» много ребят со средними контрактами. Люди должны играть. Тут многое решает бизнес‑модель, и тяжело ему найти место в команде в первых трех звеньях. Ну, а Костину нужно играть там, – сказал нападающий «Сент-Луиса».