Плющев о Хартли: «Трудно сказать, что он будет делать в академии «Авангарда». Возможно, это тот же вариант, что и Билялетдинов в «Ак Барсе»

высказался о том, что Боб Хартли стал консультантом академии .

«Мне сложно что-то сказать по поводу возвращения Хартли в академию «Авангарда». Трудно сказать, что он там будет делать.

Возможно, это тот же самый вариант, что и Билялетдинов в «Ак Барсе». Хотя не знаю. Действительно, Хартли уходил, объяснял свою позицию, с чем она связана. Что будет в дальнейшем, мне сложно предполагать. Не хочу быть гадалкой в этой ситуации.

Обсуждать и рассуждать должны люди, которые реально владеют ситуацией. В том, что Хартли пригласили, наверное, есть какой-то смысл или подтекст.

Захочет ли он вернуться в главную команду? Не знаю, это надо спросить у Хартли. Захочет – вернется. Я за него отвечать не собираюсь», – сказал заслуженный тренер России.