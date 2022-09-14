Артем Батрак: «Основная причина поражений «Авангарда» – уход Хартли. Он параноик в хорошем смысле, без него схемы не работают»

Теги Авангард Дмитрий Рябыкин Боб Хартли КХЛ Артем Батрак Алекс Бродхерст Хоккей

Артем Батрак считает уход Боба Хартли основной причиной поражений «Авангарда».

Клуб начал Фонбет Чемпионат КХЛ с 5 поражений подряд

 – Основная причина поражений «Авангарда» – это уход Боба Хартли. Поставь Дмитрия Рябыкина или кого угодно другого – будет не так, как с Хартли, потому что он такой один.

С одной стороны, хорошо, что во главе команды остался его бывший помощник. Но, с другой, Рябыкин не может делать все так же. Он пытается играть в тот же хоккей, примерно по той же системе, но это все равно не Хартли. Однако я считаю, что Рябыкина нельзя отправлять в отставку. Команда набрала очко в матче с «Сибирью» – дальше будет лучше. Состав хороший, есть кем играть.

Думаю, что еще по ходу плей-офф сказался уход финских защитников, потому что «Авангард» мог бы пройти дальше, если бы они остались. Также Алекс Бродхерст пока играет не очень хорошо, а на него рассчитывали как на второго центра. Центральных нападающих не хватает.

Хотя, думаю, что Хартли мог бы давать результат и с таким составом. Это не к тому, что Рябыкин – плохой, просто он остался в той же системе. Хартли в хорошем смысле параноик, и без него эти схемы не работают.

– Получается, Рябыкину стоит работать по своей системе, а не по схемам Хартли?

– Рябыкина оставляли, чтобы он продолжил дело Хартли, а не придумывал свое. Он был его помощником несколько лет и все видел. Я думаю, что у «Авангарда» все наладится. Надеюсь, что в клубе не будут спешить и делать преждевременные выводы. Рябыкину надо дать поработать, – сказал комментатор.

У «Авангарда» – 5 поражений в 5 матчах. «Сибирь» дважды забила в меньшинстве (!) и вытащила серию буллитов

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