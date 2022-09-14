Артем Батрак: «Основная причина поражений «Авангарда» – уход Хартли. Он параноик в хорошем смысле, без него схемы не работают»

Артем Батрак считает уход Боба Хартли основной причиной поражений «Авангарда».

Клуб начал Фонбет Чемпионат КХЛ с 5 поражений подряд.

– Основная причина поражений «Авангарда» – это уход . Поставь Дмитрия Рябыкина или кого угодно другого – будет не так, как с Хартли, потому что он такой один.

С одной стороны, хорошо, что во главе команды остался его бывший помощник. Но, с другой, Рябыкин не может делать все так же. Он пытается играть в тот же хоккей, примерно по той же системе, но это все равно не Хартли. Однако я считаю, что Рябыкина нельзя отправлять в отставку. Команда набрала очко в матче с «Сибирью» – дальше будет лучше. Состав хороший, есть кем играть.

Думаю, что еще по ходу плей-офф сказался уход финских защитников, потому что «Авангард» мог бы пройти дальше, если бы они остались. Также Алекс Бродхерст пока играет не очень хорошо, а на него рассчитывали как на второго центра. Центральных нападающих не хватает.

Хотя, думаю, что Хартли мог бы давать результат и с таким составом. Это не к тому, что Рябыкин – плохой, просто он остался в той же системе. Хартли в хорошем смысле параноик, и без него эти схемы не работают.

– Получается, Рябыкину стоит работать по своей системе, а не по схемам Хартли?

– Рябыкина оставляли, чтобы он продолжил дело Хартли, а не придумывал свое. Он был его помощником несколько лет и все видел. Я думаю, что у «Авангарда» все наладится. Надеюсь, что в клубе не будут спешить и делать преждевременные выводы. Рябыкину надо дать поработать, – сказал комментатор.

У «Авангарда» – 5 поражений в 5 матчах. «Сибирь» дважды забила в меньшинстве (!) и вытащила серию буллитов